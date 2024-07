Nach Chemotherapie: Sonya Kraus hat ihre blonde Mähne wieder

Sonya Kraus wechselt zwischen Naturhaar und Perücke

Ihre neuen, schulterlangen Haare zeigte Kraus bereits mehrmals auf Instagram. Ganz auf die Perücken verzichten möchte sie aber nicht: Die «Fiffis», wie Kraus ihre Perücken taufte, «bleiben in meinem Leben», sagte sie kürzlich in einer Instagram–Story. «Die sind so unkompliziert und fix aufgesetzt, wenn die eigenen Flussel aussehen wie Struwwelpeter.»