Nach Chemotherapie: Sonya Kraus ist heute «völlig frei von Ängsten»

Sonya Kraus (50) geht es eineinhalb Jahre nach Abschluss ihrer Chemotherapie besser als selten zuvor. In einem neuen Interview mit der Zeitschrift «Bunte» hat die «Glücksrad»–Moderatorin offen über ihre optimistische Lebenseinstellung gesprochen. Es gehe ihr «unverschämt gut», sagte Kraus und richtete gleichzeitig eine wichtige Botschaft an alle Frauen in einer ähnlichen Situation: «Es gibt Hoffnung! Ich bin heute völlig frei von Ängsten.»