Botschaft bei X

Nach Comeback-Gerücht: Wladimir Klitschko lenkt Fokus auf die Ukraine

Die Spekulationen um sein Box–Comeback halten an. Doch Wladimir Klitschko betont bei X, dass er nicht über eine mögliche Rückkehr sprechen will. Stattdessen beschäftigt ihn weiter der Krieg in seinem Heimatland.