Nach Coming-out: Ralf Schumacher ist «sehr glücklich» und sagt Danke

Schumacher hatte am Sonntag ein Bild veröffentlicht, das ihn vor malerischer Kulisse Arm in Arm mit einem anderen Mann zeigt. Der Ex–Mann von Cora Schumacher (47) machte damit seine Liebe öffentlich. Promi–Freunde und Fans feierten den Beitrag und die Beziehung des Paares. Mit dem Post sammelte er in rund 24 Stunden mehr als 415.000 Likes und erhielt zahlreiche unterstützende Kommentare.