In einer Videobotschaft richtet Cordalis nun aufbauende Worte an den Erkrankten: «Es tut mir so wahnsinnig leid! [...] Letztes Jahr in Südafrika ist mir das Gleiche passiert. Man freut sich so lange auf dieses riesengrosse Abenteuer Dschungelcamp und wird dann auf den letzten Metern ausgeknockt, das ist so ein schlimmes Gefühl.»