Nach Corona-Pause: Wiener Opernball im Zeichen der Solidarität

Zehn Prozent des Ticketpreises wird gespendet

In Kooperation mit dem Partner ORF und der Initiative «Österreich hilft Österreich» soll durch den Ball eine grosse Hilfsaktion für in Not geratene Menschen ins Leben gerufen werden. Der ORF werde demnach seine Programme rund um den Opernball in den Dienst des Fundraisings stellen. Der Ball selbst werde auf «direktem Wege Spenden» sammeln, «zum Beispiel durch Aufschläge auf Eintrittskarten und den gastronomischen Umsatz, die zur Gänze an ‹Österreich hilft Österreich› gehen.»