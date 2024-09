Nach Deal: Justin Timberlake zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt

Er stelle sehr hohe Ansprüche an sich selbst, das sei hier aber nicht der Fall gewesen, erklärte Timberlake vor versammelter Presse: «Ich habe mich in einer Situation wiedergefunden, in der ich eine andere Entscheidung hätte treffen können, aber ich hatte etwas Zeit, darüber nachzudenken.» Was er allen Zuschauenden sagen wolle, sei: «Selbst wenn Sie nur einen Drink hatten, setzen Sie sich nicht hinters Lenkrad eines Autos. Es gibt so viele Alternativen – rufen Sie einen Freund an, nehmen Sie ein Uber, es gibt viele Reise–Apps, nehmen Sie ein Taxi. Das ist ein Fehler, den ich gemacht habe, aber ich hoffe, dass jeder, der gerade zuschaut und zuhört, aus diesem Fehler lernen kann. Ich weiss, dass ich dies auf jeden Fall getan habe.» Laut «Variety» habe Timberlake mit dem Statement eine der von dem Richter auferlegten Verpflichtungen damit erfüllt.