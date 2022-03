Nach dem «Bachelor»-Finale: Anna und Dominik ziehen bereits zusammen

Für beide Frauen hat er Gefühle entwickelt. Das gibt Dominik zum Start der letzten Folge offen zu. Doch für welche Kandidatinnen reichen die Emotionen tiefer? Für die vernünftige, zurückhaltende Anna oder für die leidenschaftliche Jana-Maria, wie er leicht chaotisch? Das will der Bachelor in den letzten Einzeldates herausfinden. Mit beiden Frauen schaut er auf einer grossen Leinwand die Höhepunkte der gemeinsamen «Reise» an (das Wort Reise fällt überhaupt oft im Finale).