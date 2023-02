Nach dem «Beggin''»-Cover: Das denkt das Duo Madcon über Måneskin

Nach einer vierjährigen Pause erscheint Ihre erste Single «Drowning». Was ist in der Zwischenzeit in Ihrem Leben passiert?

Yosef Wolde-Mariam: Wir haben viel gearbeitet. Wir sind Eltern, ich habe drei Kinder, Tshawe eine Tochter. Sie sind ein grosser Teil unseres Lebens. Ausserdem hat sich die Welt verändert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben - jeder musste sich darauf einstellen. Damit sind wir zurück ins Studio gegangen. Wir hatten eine Menge Spass und dachten uns: Okay, wie wollen wir es machen? Wie wollen wir klingen? Wir haben so viele Phasen durchgemacht. Es ist wie in der Jugend, wenn man als Teenager erst schwarze Haare und eine Lederjacke haben will, und später geht man ins Fitnessstudio und trägt enge Hosen. Es ist ein Privileg, kreativ sein zu können und das zu tun, was man liebt. Und mehr noch, es ist, als ob die Welt wieder zu dem zurückkehrt, was sie einmal war.