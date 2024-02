Nach dem Dschungelcamp: Leyla bringt sich als «Bachelorette» ins Spiel

Leyla als nächste «Bachelorette»?

Etwas erschöpft, aber top gestylt im silbernen Paillettenabendkleid mit gelb–rosa Feder–Dekor trat Leyla vor die Journalisten. Zur drängendsten persönlichen Frage über ihren schlussendlich eher enttäuschend endenden Flirt mit Mitcamper Mike Heiter (31) sagt sie: «Ich konnte mit Mike noch nicht wirklich sprechen. Ich merke aber schon eine angespannte Stimmung zwischen uns, was das Ganze nicht so angenehm macht.» Weiter erklärt sie dazu: «Ich denke, dass es eher nicht auf die Dating–Schiene gehen wird», so Leyla, derzeit sehe es mehr nach Freundschaft aus.