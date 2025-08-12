Nach dem Einbruch bei Brad Pitt: Polizei nimmt Verdächtige fest

Promistatus spielte wohl keine Rolle

Die beiden 18–Jährigen sind mittlerweile in Haft und wurden am Montag wegen Einbruchs angeklagt. Sie sollen Teil einer Bande sein, die in mehreren Häusern in Südkalifornien zugeschlagen haben soll. Zusätzlich droht den beiden deshalb eine Strafverschärfung wegen Bandenaktivität. Wie «NBC4 Investigates» weiter berichtet, wurden die zwei Männer vergangenen Donnerstag festgenommen, nachdem sie offenbar erneut ein Haus ins Visier genommen hatten – diesmal in Orange County. Gegen Kaution kommen die beiden Männer, die auf nicht schuldig plädierten, vorerst nicht frei.