Nach dem Gesichtswischer: Die Macrons zeigen sich betont innig

Gemeinsam besuchten die Macrons am Dienstag die Universität für Wissenschaft und Technologie in Hanoi und gingen an Studentinnen und Studenten vorbei, die das Paar freudig und mit Frankreich–Fähnchen begrüssten. Brigitte Macron schmiegte sich dabei an ihren Ehemann, den Arm hatte sie bei ihm eingehakt. Beide lächelten vermeintliche Krisen–Gerüchte kategorisch weg.