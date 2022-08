«Ich bin immer noch am Verdauen, Regenerieren und Realisieren, was ich am Samstag durch euch erleben durfte», schrieb sie an ihre Fans gewandt. «Es war unbeschreiblich!» Weiter heisst es: «Was ihr alles auf euch genommen habt, um mich, diese Show, dieses Spektakel mitzuerleben, hat mich an diesem Abend oftmals berührt und demütig gemacht.» 130.000 Seelen seien zusammengekommen, «um endlich wieder das Leben zu zelebrieren - und wie!» Fischer sei «zutiefst dankbar für diesen weiteren Meilenstein» in ihrer Karriere und für den «Glücksrausch».