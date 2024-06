Nach dem neuen Skandal: Hält Jessica Biel weiter zu Justin Timberlake?

«Jess würde niemals eine Show verpassen, wenn sie dabei sein kann», fügt die Quelle hinzu. «Sie freut sich sehr für ihn.» Während Timberlake auf Tournee ist, dreht Biel derzeit in New York City die Serie «The Better Sister». Die Festnahme soll das Ehepaar «hinter sich gelassen» haben. «Sie haben Vertrauen in ihr Anwaltsteam und konzentrieren sich stattdessen auf ihre Arbeit und ihre Familie», so der Insider laut «People».