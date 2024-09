Nach dem Raab-Kampf: Regina Halmich spendet ihren TV-Einmarschmantel

Bei ihrem Einzug in die TV–Box–Arena trug die ehemalige Box–Weltmeisterin einen lilafarbenen Glitzermantel, während Rockmusikerin Doro Pesch (60) ihr eigens für den TV–Auftritt ihrer Freundin geschriebenes Lied «Justice for the Queen» auf der Bühne zum Besten gab. «Mein Einmarschmantel wurde von der Designerin Katia Convents entworfen», erklärte Halmich im Nachhinein der «Bild». Diesen spendete sie nun an «Ein Herz für Kinder».