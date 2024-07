Nach dem Scheitern ihrer Ehe: Caroline Beil verrät Trennungsgrund

So habe ihr Ehemann «die ganze Zeit hin und her pendeln» müssen. Und irgendwann, so Beil, wäre es «so, dass sich so eine Beziehung auch aufgrund dieser Tatsache irgendwann echt abnutzt». Die räumliche Trennung sei «für alle ganz schön stressig gewesen», nicht zuletzt, weil die 57–Jährige dadurch zur alleinerziehenden Mutter zweier Kinder geworden sei. «Und das kennen wahrscheinlich viele, dann fängt man an, sich zu streiten, das reibt sich ab», führt Beil in ihrem ehrlichen Interview weiter aus. Am Ende dieses langen Prozesses habe «dann die Trennung» gestanden.