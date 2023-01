Nach dem Silvester-Abend: Effektive Beauty-Rituale für einen Kater-Tag

An Silvester zu tief ins Glas geschaut? Das merkt man oft bereits kurz nach dem Aufwachen. Spätestens ein Blick in den Spiegel bringt dann Gewissheit: Die Augenringe sind tief, das Gesicht aufgedunsen, der Körper ausgetrocknet. So will man sich am ersten Tag des neuen Jahres eigentlich nicht fühlen. Zum Glück gibt es den einen oder anderen Trick, wie man dem entgegenwirken kann. Unter anderem können wohltuende Beauty-Rituale zur Regenerierung beitragen.