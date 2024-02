Nach dem Super Bowl: Geht Travis Kelce mit Taylor Swift auf Tour?

Als Nächstes reist Taylor Swift nach Australien

«Nach dem Super Bowl wird Travis Taylor auf ihrer Tour begleiten und mit ihr reisen», zitiert «Us Weekly» einen Insider. «Sie sind glücklich und freuen sich darauf, mehr Zeit miteinander zu verbringen.» Wer weiss, vielleicht wird er schon bei ihren nächsten Stationen dabei sein. Nach dem Super Bowl geht es für Taylor Swift zunächst nach Australien, wo sie am 16. Februar in Melbourne auftritt. Anfang März reist sie weiter nach Singapur. Der Kalender der Sängerin ist gut gefüllt. Zwar hat sie im April keine Tour–Termine, muss aber ihr neues Album «The Tortured Poets Department» promoten, das am 19. April erscheinen soll. Danach führt ihre Tournee sie weiter nach Europa.