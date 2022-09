Nach dem Tod der Queen: Drehstopp für «The Crown»?

Die Serie «The Crown» verneigt sich vor der wahren Queen. Elizabeth II. (1926-2022) starb am Donnerstag (8. September) im Alter von 96 Jahren. Die erfolgreiche Netflix-Show widmet sich dem Leben der Königin. Serienschöpfer Peter Morgan (59) erklärte in einem Statement gegenüber «Deadline» nach dem Tod der Königin: «‹The Crown› ist ein Liebesbrief an [die Königin] und ich habe vorerst nichts hinzuzufügen, nur Schweigen und Respekt.» Morgan erklärte zudem: «Ich gehe davon aus, dass wir auch aus Respekt mit dem Filmen aufhören werden.»