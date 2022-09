Nach dem Tod der Queen: «The Crown» pausiert Dreharbeiten

Die erfolgreiche Netflix-Serie «The Crown» widmet sich den britischen Royals und insbesondere dem Leben von Queen Elizabeth II. (1926-2022). Nach dem Tod der Monarchin am Donnerstag (8. September) im Alter von 96 Jahren reagiert nun der Streamingdienst Netflix. «Als Zeichen des Respekts wurden die Dreharbeiten für ‹The Crown› heute [am 9. September] unterbrochen», heisst es in einem offiziellen Statement, welches dem «Hollywood Reporter» vorliegt. Auch am Tag der Beerdigung von Queen Elizabeth II. werden die Dreharbeiten zur Serie eine Pause einlegen.