Nach dem Tod der Queen: TV-Sender stellen Programm um

Der History Channel zeigt anlässlich des Todesfalls ab 20:15 Uhr die einstündige Dokumentation «Queen Elizabeth und Princess Margaret» in deutscher Erstausstrahlung. Am Samstag wird die Sendung um 19:25 Uhr wiederholt. Es handelt sich dabei um eine Episode der vierteiligen Doku-Reihe «Einflussreiche Schwestern der Geschichte». Am 9. und 10. Dezember soll die Reihe erneut gesendet werden. Die Folge zu Queen Elizabeth II. wird dann nochmal ausgestrahlt.