Madonna über ihren Bruder: «Viele wichtige Weichen für mich gelegt»

Zu einem schwarz-weissen Gruppenfoto, auf dem Madonna und ihr Bruder mit vielen Freunden beim Feiern an einem Tisch zu sehen sind, schreibt sie: «Danke, dass du mich als junges Mädchen überwältigt hast und mich an Charles Parker, Miles Davis, Buddhismus, Taoismus, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac, weitsichtiges und ‹Out of the box›-Denken herangeführt hast. Du hast viele wichtige Weichen für mich gelegt.»