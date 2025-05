Nach dem Tod von AnNa R.: Ihr letztes Album soll im Herbst erscheinen

Die Musikwelt erinnert im Oktober mit einem Gedenkkonzert an AnNa R. (1969–2025). Der Tod der Sängerin im Alter von 55 Jahren wurde am 17. März auf ihrem offiziellen Instagram–Account bekannt gegeben. Dort wurde nun auch das Gedenkkonzert «Mut zur Liebe – Ein Abend für AnNa R.» angekündigt, das am 12. Oktober stattfinden soll. «Zur Feier des Lebens und Schaffens der einzigartigen Sängerin und ihrer Lieder laden namhafte Freunde und Künstler–Weggefährten in die Berliner Columbiahalle ein», heisst es in einem Posting, das auch den Kartenvorverkauf für diesen Freitag angekündigt hat.