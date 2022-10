In dem Video wird zudem in mehreren kleinen Textpassagen die Geschichte von Mahsa Amini (2000-2022) erzählt, die am 13. September in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden war, weil ihr Hidschab ihr Haar nicht komplett bedeckt hatte. In Polizeigewahrsam ist sie drei Tage später gestorben - was genau passiert ist, ist unklar. Laut Aktivisten soll die Polizei Gewalt angewendet haben. Sie war erst 22 Jahre alt.