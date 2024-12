Nach dem «Yellowstone»-Finale: Diese Spin-offs kommen noch

Die Hauptserie «Yellowstone», von 2018 bis 2022 mit Kevin Costner (69) in der Hauptrolle, mag am 15. Dezember zu Ende gegangen sein. Doch das von Taylor Sheridan (54) erschaffene Paramount–Western–Universum hat in der Zukunft noch einiges für seine Fans in petto – und wird ausserdem noch weiter wachsen. Nach dem Erfolg der beiden Prequel–Serien «1883» und «1923» sind bereits mehrere neue Ableger in der Mache. Ein Überblick über die kommenden Projekte aus der Welt der Duttons.