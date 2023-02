Nach Demenz-Diagnose: Stars zeigen ihr Mitgefühl für Bruce Willis

Klare Diagnose bringt Schmerz und Erleichterung

Die «genauere Diagnose frontotemporale Demenz» sei für Willis' Familienmitglieder «schmerzhaft», doch gleichzeitig sei es «eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben», heisst es in dem gemeinsamen Statement. «Heute gibt es keine Behandlungsmöglichkeit für diese Krankheit, eine Tatsache, die - wie wir hoffen - sich in den kommenden Jahren ändern kann», erklärte die Familie, die zu der Erklärung Foto veröffentlichte, das einen glücklich wirkenden Bruce Willis an einem Strand zeigt.