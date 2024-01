Nach den Baby-News: Heiraten Pietro Lombardi und seine Laura bald?

Doch auf das Standesamt schaffte es das Paar 2023 nicht – vielleicht auch, weil Leano ein Frühchen war und erstmal besonders viel Aufmerksamkeit benötigte. Im Sommer 2023 schob Pietro Lombardi das Thema Hochzeit dann noch weiter auf. In einer Instagram–Story verriet er: «Wir wollen unbedingt, dass Leano das richtig miterleben kann.» Immerhin die Location scheint festzustehen. Denn der Musiker verkündete, dass er an seinem Lieblingsort in seiner Heimat heiraten möchte, im Karlsruher Schloss.