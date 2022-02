Nach den Missbrauchsvorwürfen: Chris Noth ist zurück auf Instagram

Schwere Vorwürfe gegen den Schauspieler

Kurz nach dem Auftakt des «Sex and the City»-Spin-offs «And Just Like That...» Anfang Dezember, in dem Noth zu sehen war, kamen die Vorwürfe gegen ihn auf. In der Auftaktfolge starb Noth alias «Mr. Big» in den Armen seiner Frau Carrie (Sarah Jessica Parker, 56). Für das Finale der Serie sollte der Schauspieler eigentlich noch einmal in einer Szene zu sehen sein. Aufgrund der Anschuldigungen schnitten die Serienverantwortlichen Noth aber aus der Episode.