Nach den «Rosenheim-Cops»: Neue Hauptrolle für Marisa Burger

Die neue Rolle führt die Schauspielerin allerdings weg von München. «Ich geh jetzt erstmal nach Berlin und Hamburg ins Winterhuder Fährhaus», verkündete sie. Dort wird sie in dem Stück «Kleine Verbrechen unter Liebenden» neben Jan Sosniok (57) die Hauptrolle übernehmen, wie die «AZ» berichtet. Die Proben starten bereits in den kommenden Wochen in Berlin, die Premiere ist für den 27. Februar 2026 in Hamburg angesetzt. Bis zum 12. April 2026 wird die 52–Jährige dann regelmässig auf der Bühne statt vor der Kamera zu sehen sein.