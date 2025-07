Nach der Trennung: Jessica Simpson ist bereit für einen neuen Mann

Jessica Simpson sucht einen «guten Küsser», hat sie in bei einem Auftritt in der «Today»–Fernsehshow herausposaunt. Immerhin sei «fast zwei Jahre her» seit ihrer Trennung, überrascht die Schauspielerin das Publikum, nachdem Co–Moderatorin Jenna Bush Hager fragte, ob sie an Dating interessiert sei. Sie sei zwar «leicht verängstigt», verkündet aber, dass sie «Single» sei und «sehr auf Dates steht».