Nach der Trennung: Menowin Fröhlich zeigt seine neue Freundin

Senay Ak dementierte Betrugsvorwürfe

Die Trennung des Paares war von Vorwürfen überschattet. Fröhlich hatte in sozialen Medien angedeutet, seine Frau habe ihn betrogen. Diese Behauptungen wies Senay Ak in einem Interview mit «RTL» Anfang Mai jedoch entschieden zurück: «Ich habe ihn nicht betrogen. Das würde ich auch nie machen», stellte sie klar. Sie sei gespannt, welche angeblichen Beweise ihr Ex für ihre angebliche Untreue anbringen wolle, hiess es weiter. Und: «Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.» Gleichzeitig bestätigte sie dabei das endgültige Aus der Beziehung.