Welche Treatments waren besonders gefragt?

Dr. Fatemi: Bei den Damen stand an erster Stelle die klassische Botox–Behandlung für eine glatte Haut, gefolgt von Hyaluron–Fillern und Vitamin–Infusionen. Zusätzlich waren Hydrafacial und EmSculpt sehr gefragt. Bei den Herren stand ebenfalls Botox an erster Stelle, gefolgt von Vitamin–Infusionen, abschliessenden EmSculpt–Behandlungen sowie Hyaluron–Fillern und Hydrafacial. Nach der Wiesn steht bei vielen eine Wiesn–Detox–Infusion an, um das Immunsystem auch nach dem Feiern gesund zu halten.