Mit der schonungslosen Kritik an der Serien-Adaption seines Bestsellers «Der Schwarm», die Frank Schätzing (65) in der Wochenzeitung «Die Zeit» geäussert hat, sorgte der Autor für Aufsehen. Die achtteilige TV-Umsetzung sei «grundfalsch», «zusammengeschusterter Unsinn» und «ohne aktuelle Relevanz», so Schätzing. Die Nachrichtenagentur spot on news hat angesichts dieser harschen Worte beim produzierenden Sender ZDF nachgefragt - die Antwort fiel diplomatisch aus.