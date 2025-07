Nach Diddy-Urteil: Cassies Team meldet sich zu Wort

Die Geschworenen in New York haben ihr Urteil gefällt: Sean «Diddy» Combs wurde schuldig gesprochen – allerdings nur in Teilen der gegen ihn erhobenen Anklagepunkte. Während die schwerwiegendsten Vorwürfe wie Sexhandel und organisierte Kriminalität nicht bewiesen werden konnten, wurde der 54–Jährige lediglich schuldig gesprochen, seine Ex–Freundin Casandra «Cassie» Ventura sowie eine andere Klägerin der Prostitution zugeführt zu haben. Nun meldet sich erstmals das Anwaltsteam seiner Ex–Freundin Ventura zu Wort.