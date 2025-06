Nach diversen Skandalen: Ezra Miller strebt Comeback in Hollywood an

Rolle als Vampir?

Millers Ausführungen decken sich mit jenen, die Ramsay rund einen Monat zuvor getätigt hat. Gegenüber der «Los Angeles Times» verriet sie im Mai sogar schon erste Details zu der filmischen Kooperation mit dem «The Flash»–Star. So handele es sich dabei um einen Horror–, genauer gesagt einen Vampirfilm. «Ich kann nicht viel dazu sagen. Es ist mit Ezra Miller in der Hauptrolle. Und es ist in der Entwicklung.» Neu ist nun, dass Miller aktiv am Drehbuch mitgearbeitet haben soll.