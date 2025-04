Nach doppelter Mastektomie: Olivia Munn trägt selbstbewussten Look

Olivia Munn (44) begeisterte am Dienstag bei der Premiere ihrer neuen Apple–TV–Serie «Your Friends & Neighbors» in New York mit einem atemberaubenden Auftritt. Die Schauspielerin zeigte sich in einem silberfunkelnden Abendkleid und strahlte vor Selbstbewusstsein – trotz oder gerade wegen der schweren Zeit, die hinter ihr liegt.