Nach Drehbeginn: «Fast & Furious»-Urgestein Justin Lin steigt aus

Die Dreharbeiten zu «Fast & Furious 10» haben in der vergangenen Woche begonnen. Mit dabei sein sollen Medienberichten zufolge wieder Vin Diesel (54), Michelle Rodriguez (43), Sung Kang (50), Ludacris (44), Jordana Brewster (42), Tyrese Gibson (43) und Nathalie Emmanuel (33). Ebenfalls zurückkehren wird angeblich Rapperin Cardi B (29), die in «Fast & Furious 9» einen viel diskutierten Cameo-Auftritt hatte. Zudem teilte Vin Diesel mit, dass Brie Larson (32) dem Cast von «Fast X» angehören wird. Darüber hinaus soll Jason Momoa (42) an der Seite von Charlize Theron (46), die wieder in ihre Rolle als Cipher schlüpfen wird, im zehnten Teil der Reihe auftreten.