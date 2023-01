Nach Dschungelcamp-Einstand: Jan Köppen wurde «toll aufgenommen»

Nach seinem ersten Auftritt als neuer Moderator bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» am vergangenen Freitagabend (13. Januar) zieht Jan Köppen (39) bereits eine positive Bilanz: «Tag eins ist geschafft - wobei ‹geschafft› das falsche Wort ist, weil [...] ‹geschafft› klingt so sehr nach Arbeit und ich bin gerade sehr beseelt und dankbar, dass ich das machen darf», freut sich Köppen in einer Instagram-Story.