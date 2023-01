Nach «DSDS»-Auftakt am Samstag: Dieter Bohlen ist «voll glücklich»

«Deutschland sucht den Superstar» ist am Samstagabend (14. Januar) in die 20. und gleichzeitig finale Staffel gestartet. Dieter Bohlen (68), der für das Jubiläum noch ein letztes Mal auf dem Jurystuhl neben Pietro Lombardi (30), Leony (25) und Katja Krasavice (26) Platz nehmen darf und damit sein Comeback in RTL-Sendung feiert, freut sich auf Instagram bereits über einen gelungenen Start. Er habe es kaum erwarten können, dass die Castingshow wieder losgeht und habe «so viele tolle Kommentare» von Fans erhalten.