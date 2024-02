Nach «Dune 3» ist Schluss: Denis Villeneuve zur Zukunft der Filmreihe

Am 29. Februar wird mit «Dune: Teil 2» die mit Spannung erwartete Fortsetzung zu «Dune» aus dem Jahr 2021 in den deutschen Kinos erscheinen. Regisseur Denis Villeneuve («Arrival», 56) hat in der Vergangenheit bereits über seine Absicht gesprochen, aus der Sci–Fi–Filmreihe eine Trilogie werden zu lassen, wozu er bei entsprechendem Erfolg des zweiten «Dune»–Films auch die Möglichkeit erhalten sollte. Doch danach wird Schluss sein, wie Villeneuve jetzt in einem neuen Interview mit «Time» bestätigte.