Nach E-Mails in Epstein-Akten: Chappell Roan verlässt Talentagentur

Die Grammy–Gewinnerin, die bei der Verleihung 2026 mit dem wohl spektakulärsten Outfit für Aufsehen sorgte, begründete ihren Austritt aus der Talentagentur in einem Statement auf Social Media. Darin erklärte die Sängerin, dass sie von ihren Teams «höchste Standards» erwarte und auch «die Pflicht habe, sie zu schützen». Sie fügte an: «Von keinem Künstler, Agenten oder Angestellten sollte jemals erwartet werden, dass Handlungen verteidigt oder übersehen werden, die so tiefgreifend mit unseren eigenen moralischen Werten in Konflikt stehen».