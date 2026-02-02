Nach Ehe-Aus: Marie Nasemann überrascht mit Kussfoto aus dem Urlaub

Dass er selbst wieder für Dating bereit sei, habe er dadurch gemerkt, «dass ich wieder mit mir selbst mehr im Reinen war. Ich hatte irgendwie Lust, mich zu zeigen, es hatte also mehr was mit mir zu tun als mit: ich habe jetzt Bock ein Date zu haben.» Kurz nach der Trennung wollte er sich «eher ein bisschen zurückziehen, verstecken. Ich hatte auch einfach monatelang keinen Bock, in eine Bar zu gehen, nur um ein Bier zu trinken.» In seinem Herzen sei ein kleiner Teil immer von der Mutter seiner Kinder belegt, doch für partnerschaftliche, romantische Beziehungen «und für alles andere ist da jetzt wieder viel Platz geworden».