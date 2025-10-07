Nach Ehe-Aus: Nicole Kidman strahlt mit ihren Töchtern in Paris

In einer Stellungnahme äusserte Kidman ihre Freude über die erneute Zusammenarbeit mit dem Modekonzern. «Es macht mich sehr glücklich, wieder mit Chanel zu arbeiten. Gerade jetzt, wo das Unternehmen mit Matthieu Blazy an der Spitze ein neues Kapitel aufschlägt», sagte Kidman. «Als jemand, der Haute Couture sehr schätzt, freue ich mich darauf, Matthieus Vision für das älteste, noch aktive Haute–Couture–Modehaus mitzuerleben und die Gelegenheit zu haben, seine wunderschönen Kreationen zu tragen», fügte die Schauspielerin hinzu.