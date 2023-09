Nach Ehe- und Show-Aus: Amira Pocher reagiert mit überraschendem Zitat

Aufregende Zeiten also, auf die Amira Pocher via Instagram mit einem Zitat reagiert hat. In ihren Stories postete sie einen kurzen Ausschnitt aus dem «MoisFearless»–Kanal. Darin wird US–Selbsthilfe–Blogger Marc Manson (39) gefragt: «Was ist dein Lieblingszitat?» Woraufhin der antwortet: «Mein Lieblingszitat ist von David Foster Wallace. Er sagt: Du wirst aufhören, dir so viele Gedanken darüber zu machen, was andere Menschen von dir denken, wenn du merkst, wie selten sie das tun.»