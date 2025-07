Nach Einbruch bei Brad Pitt: Vorfall im Wohngebiet von Angelina Jolie

Immer wieder kommt es zu Einbrüchen oder Einbruchsversuchen in die Villen von Prominenten. Der jüngste Vorfall ereignete sich laut «TMZ» am 6. Juli in einem bewachten Wohngebiet in dem beliebten Viertel Los Feliz in Los Angeles. Dort leben A–Promis wie Angelina Jolie (50), Kristen Bell (44) und Brie Larson (35).