Nach Einbruch: Britische Schauspielerin Vikki Richards tot aufgefunden

«Sie war wunderschön»

Vikki Richards wurde am 29. Dezember 1949 auf der Insel Trinidad, die damals noch britische Kolonie war, geboren. Laut der trinidadischen Nachrichtenseite «Newsday» migrierte sie im Alter von acht Jahren nach England, wo sie später ihre Schauspielkarriere startete. Laut ihrem «Imdb»–Profil war Richards unter anderem in den Filmen «Die Hexe des Grafen Dracula» (1968), «Zeta One» (1969) oder «Black Snake» (1973) zu sehen, dazu immer wieder in kleinen Nebenrollen in Serien. Ihren letzten Fernsehauftritt hatte die Schauspielerin 1986 in der Serie «Mind Your Language».