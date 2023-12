Nach Einbruch: Keanu Reeves tourt unbeirrt mit seiner Band weiter

Vergangene Woche hat sich ein Vorfall im Leben von Keanu Reeves (59) zugetragen, der auf erschreckende Weise jenem aus seinem Blockbuster «John Wick» gleicht – mit dem Unterschied, dass zum Glück kein Hundewelpe zu Schaden kam: Mit Skimasken vermummte Diebe waren vergangenen Donnerstag (7. Dezember) in sein Anwesen in Los Angeles eingestiegen. Von dem besorgniserregenden Vorfall scheint sich der Star allerdings nicht aus der Ruhe bringen zu lassen: Erste Bilder von Reeves nach dem Einbruch, die der britischen «Daily Mail» vorliegen, zeigen ihn entspannt nach einem Gig seiner Band Dogstar in Toronto, wo er aufgewachsen war.