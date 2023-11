Nach einer Woche: Britney Spears' Enthüllungsbuch knackt die Million

Am 24. Oktober 2023 erschien die Autobiographie «The Woman in Me», in der Britney Spears auf ihr bisheriges Leben zurückblickt. Sie spricht darin so offen wie nie zuvor und polarisiert mit ihren Enthüllungen auf der ganzen Welt. Sie hatte darin unter anderem die dramatische Beziehung mit Justin Timberlake (42) und ihre Abtreibung offenbart. Auch mit dem Mickey Mouse Club sowie ihrem Alkoholiker–Vater rechnet die 41–Jährige in ihren Memoiren ab.