Nach Eingriff im Gesicht: Fürst Albert von Monaco zu Gast beim Papst

Trotz OP beim Papst

Bei den Gesprächen im Vatikan, der traditionell eng mit Monaco verbunden ist, ging es laut dem vatikanischen Presseamt um gewichtige Themen. Albert tauschte sich mit dem Aussenminister des Heiligen Stuhls, Erzbischof Paul Richard Gallagher, über Umweltschutz, humanitäre Hilfe und die Förderung der Menschenwürde aus. Auch aktuelle internationale Krisen standen auf der Agenda – insbesondere die Lage im Nahen Osten und in Teilen Afrikas sowie Fragen zu Frieden und Sicherheit. Beide Seiten betonten die guten bilateralen Beziehungen und den historischen Beitrag der katholischen Kirche zum gesellschaftlichen Leben des Fürstentums.