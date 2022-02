Nach Einigung: Aktivisten laufen Sturm gegen Prinz Andrew

So weit, so nachvollziehbar. Doch die Anwälte von Prinz Andrew formulierten in ihrem Schreiben, dass dies auch deswegen geschehe, weil ihr Mandant «den Kampf gegen die Übel des Sexhandels» und die daraus resultierenden Opfer finanziell unterstützen möchte. Blanker Hohn für viele «echte» Aktivisten. Teresa Parker, Sprecherin von Women's Aid, wird im britischen Boulevard-Blatt «The Sun» deutlich: «Das Letzte was Überlebende von Missbrauch wollen, ist Unterstützung von einem mächtigen Mann, der selbst beschuldigt wird, Frauen missbraucht zu haben.»